Met een tjotter kun je overal komen

Heeg - De 11 tjotters en een Fries jacht van de Stichting Friese Tjottervloot in Heeg zijn zeilkaar. De schepen liggen te wachten tot gezinnen of huishoudens ermee het water op gaan. Een tjotter heeft een lengte van ongeveer 5 meter en anderhalve meter afstand houden aan boord is niet mogelijk. Ideaal dus voor gezinnen of huishoudens om de zuidwesthoek van Friesland te beleven vanaf het water. Vanzelfsprekend houden we ons op de wal aan de coronavoorschriften van het RIVM en de overheid.

Een tjotter hoort thuis op de ondiepe Friese wateren. Met een tjotter kun je op plekken komen, waar andere schepen niet meer kunnen varen. Lage bruggen en ondiepe sloten vormen voor een tjotter met een diepgang van 30 centimeter geen beperking. De mast is eenvoudig te strijken, zodat je bruggen van 1 meter hoogte kunt passeren om naar verscholen dorpen te varen.

De houten traditionele platbodem is geschikt voor maximaal 4 opvarenden. Zeilen met een tjotter is zeilen zoals ze dat vroeger deden, maar dan wel in scheepjes die in topstaat verkeren. Het exclusieve gezinsarrangement bestaat uit een dag varen in een tjotter met een geheel verzorgde lunch. Je krijgt een rijkgevulde picknickmand mee en je kunt lunchen op een eiland in het Heegermeer of een andere idyllische plek naar keuze in de buurt van Heeg. Het enige dat je zelf hoeft mee te nemen zijn zeilkleding en een fles water voor onderweg. De kosten van een volledig verzorgde zeildag bedragen 75 euro voor de boot en 7,50 euro per persoon voor de lunch.

Een tjotterzeildag begint om 10 uur ’s ochtends en eindigt rond 17.00 uur in de middag. Alleen gezinsleden of personen die behoren tot één huishouden mogen zo dicht bij elkaar aan boord zitten, dus het beheersen van voldoende zeilvaardigheid is een voorwaarde. Aan boord kun je geen instructie krijgen; wel is er een instructiefilm te bekijken: http://www.friesetjottervloot.nl/tjotterinstructievideo/ of https://youtu.be/a1eWV3et8Mw.

De Stichting Friese Tjottervloot is voor haar inkomsten afhankelijk van verhuur, zeillessen en groepsarrangementen. Daarnaast kun je donateur worden van de stichting. Varend donateur ben je vanaf 200 euro per jaar en dan kun je zo vaak in een tjotter zeilen als je wilt. Kom zielen in een tjotter en help zo mee deze unieke vloot te behouden. Kijk voor meer informatie op www.friesetjottervloot.nl