Met auto over Zuiderzee in strenge winter van 1929

SNEEK- De winter van 1929 staat bekend als een van de koudste van de twintigste eeuw. In dat jaar bevroor de Zuiderzee. Van IJsselmeer was nog geen sprake, want de aanleg van Afsluitdijk zou pas in 1932 gereed zijn.

Een foto in de Fries Scheepvaartcollectie herinnert aan die winter. We zien Hoite en Johannes Kerstma met hun auto poseren voor de Enkhuizer poort de Dromedaris. Daarmee waren ze op 2 maart 1929 over de Zuiderzee gereden en om dit bijzondere feit voor het thuisfront vast te leggen, lieten ze deze foto maken.

Het opschrift beschrijft de route die ze aflegden. Het vertelt: "H.J. Kerstma - Joh. L. Kerstma 2 Maart 1929. Van Lemmer via Urk - Enkhuizen - Urk Schokland - Kampereiland - naar Kampen, in 3 1/2 uur. Van Lemmer naar Kampen in 9 uur".

In kranten en publicaties wordt de winter van 1929 "Siberisch" genoemd. Zouden we ooit nog zo/n winter meemaken?

Bron: Fries Scheepvaart Museum Sneek