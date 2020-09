Met afstand het leukste gesprek tijdens Kom Erbij Festival

SNEEK- Weer even onder de mensen komen en samen iets gezelligs doen. Dat is het doel van het Kom Erbij Festival op zondag 4 oktober bij Kunstencentrum Atrium in Sneek. De derde editie is speciaal gericht op 55-plussers en coronaproof. Er zijn van 15.00 tot 17.00 uur allerlei workshops en activiteiten, waaronder djembé spelen, bewegen volgens de kunst van tai chi, stempels maken, stillevens tekenen en een stadswandeling maken. Deelname is gratis.

Het Kom Erbij Festival wordt jaarlijks georganiseerd door projectbureau Akte2, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek. “Het is tijd om elkaar weer te ontmoeten en een fijn gesprek te voeren”, aldus projectleider Jacobien van Vugt. “Samen aan de slag gaan in een creatieve, muzikale of sportieve workshop brengt verhalen op gang. En een praatje maken met iemand die je nog niet eerder hebt ontmoet, kan je dag zomaar glans geven. Het zorgt ervoor dat je gehoord en gezien wordt. Iets wat zeker in deze coronatijd ontzettend belangrijk is.”

Workshops Een overzicht van alle workshops en activiteiten staat op akte2.nl/komerbij. Vooraf aanmelden via deze website wordt op prijs gesteld. Op de dag zelf langslopen kan ook. Bij een aantal workshops geldt: Stoel vrij? Kom erbij! Een greep uit het aanbod: meespelen in het Kom Erbij Orkest, een klavertje vier haken, improviseren op het toneel, luisteren naar verhalen van Historisch Sneek, stempels maken en een liefdesgedicht schrijven.

Kopje koffie/thee drinken Het festival vindt plaats bij Kunstencentrum Atrium aan het Oud Kerkhof in Sneek. De inloop is vanaf 14.30 uur. Voor bezoekers staat er koffie/thee met wat lekkers klaar. Wie alleen een kopje koffie wil komen drinken en genieten van de livemuziek is ook van harte welkom. Er zijn de gehele middag optredens van leerlingen van Kunstencentrum Atrium.