Meld je aan voor Verhalenavond 2020

SNEEK- Op vrijdagavond 6 november vindt voor het derde achtereenvolgende jaar de Verhalenavond plaats in Friesland. Dit betekent nieuw leven in een oude Friese traditie; winterjûnenocht.

Iedereen met een verhaal, particulier of organisatie, vertelt op een zelf te kiezen locatie. Denk hierbij aan een huiskamer, zorginstelling, museum, school, kroeg, dorpshuis, bedrijf of gewoon lekker buiten bij een vuurkorf.

Je hoeft geen literaire vertelling te houden, maar gewoon een verhaal zoals je dat aan een ander vertelt. Het verhaal duurt maximaal 8 minuten en het thema dit jaar is ‘Het Virus’. ‘Betekent dit dat ieder verhaal over Corona moet gaan? Zeker niet! Misschien heb je het afgelopen half jaar wel een nieuwe liefde ontmoet, waarover je wilt vertellen. Of had jij ineens tijd om de zolder op te ruimen, en ben je daar op een verhaal gestuit! ‘Het Virus’ is het uitgangspunt. Wat je ermee doet, mag je zelf weten’, aldus Janneke de Haan, artistiek leider van het project.

Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan de zorg en haar medewerkers. Een aantal unieke zorginstellingen, waaronder het MCL (Medisch Centrum Leeuwarden) en De Tjongerschans Heerenveen, doen mee. Werk jij in de zorg en wil jij vertellen wat jij hebt meegemaakt in deze bijzondere periode? Meld je dan ook aan en vertel je verhaal thuis, in het buurthuis of op je werk.

Een verhaal en locatie aanmelden kan via www.verhalenavond.nl. Hier worden alle vertel-locaties in kaart gebracht, zodat het publiek op 6 november een mooie route kan maken langs verschillende verhalen. Alle verhalen zijn gratis te beluisteren. Vertellers ontvangen tips voor een goed verhaal en hoe ze ‘coronaproof’ mee kunnen doen. Vandaag was de aftrap van Verhalenavond en vanaf nu kunnen vertellers zich dan ook aanmelden.