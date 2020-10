Meet the Makers in Bolwerk Sneek

SNEEK- Wat hebben boksers, dansers en rappers met elkaar gemeen? In ieder geval dat ze meedoen aan de allereerste Meet the Makers! Drie special guests laten eerst hun skills zien, waarna je jouw vragen af kunt vuren. We hebben nog een vierde naam voor je, maar die blijft nog even geheim.

Ferenc Soepboer

Deze geweldige amateurbokser uit Sneek werd al eens Nederlands en Noord-Nederlands kampioen. Hij behoort tot de top van de A-boksers. Zijn droom? De wereldkampioenschaps-belt boven z'n hoofd houden en naar de Olympische Spelen gaan. Ferenc, die altijd met een Friese poncho de ring in stapt, komt een demo geven en vertelt je alles over zijn weg naar het goud.

Sapphire Dance Studios

Sapphire Dance Studios is meer dan een plek waar je gave dance moves leert. Het is een eenheid, een community. Elkaar helpen beter worden! Vandaar ook de naam: de saffier is een edelsteen die staat voor harmonie en saamhorigheid. Er wordt lesgegeven in de stijlen urban, afrodance, feminine, dancehall en breakdance. Wil je gewoon af en toe lekker dansen of juist fanatiek aan wedstrijden meedoen? Het kan allebei.

Dani, Romano en Ilias

Drie veelbelovende MC's uit Sneek trakteren je op catchy rhymes en vette beats. Hoe word je eigenlijk een goede rapper? Wat is belangrijk als je lyrics gaat schrijven? En waar haal je de inspiratie vandaan? Romano, Dani en Ilias leggen het je graag uit. Vraag maar raak!

Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met Cool Súdwest.

I.v.m. de coronamaatregelen die per 14 oktober gelden, is de bar op deze middag gesloten.