Meer dan 1250 Friese inzendingen Fryske Scheurkalender

SNEEK- Net als in voorgaande jaren hebben heel veel Friezen een foto ingezonden voor de Fryske Scheurkalender 2021. De inzendingen laten zien dat er ondanks veel narigheid dit jaar toch ook hele mooie momenten zijn geweest. “Deze scheurkalender geeft een heel mooi beeld van wat de mensen beweegt, de foto’s zijn aanleiding voor gesprek en dat is precies waar we op hopen” aldus Hent Hamming, initiatiefnemer van de Fryske Scheurkalender.

Alle ingezonden foto's geven antwoord op de vraag 'wat beweegt jou in Friesland?'. Een vraag die de organisatie achter de scheurkalender alle Friezen voor het 2de achtereenvolgende jaar heeft gesteld. De reactie op die vraag wordt door steeds meer mensen beantwoord met een persoonlijke foto. Met medewerking van Noorderlicht Huis van de Fotografie heeft de jury uit meer dan 1250 ingezonden foto's een selectie gemaakt. Het resultaat is de Fryske Scheurkalender 2021 die op 27 oktober in de gemeente Opsterland in Beetsterzwaag gepresenteerd wordt.

Burgemeester Ellen van Selm neemt de eerste Fryske Scheurkalender in ontvangst. Dat doet zij uit naam van de vijf gemeenten die samen optrekken in de RegioDeal Zuidoost Friesland (Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Heerenveen, Smallingerland en Opsterland). De foto’s laten zien wat mensen beweegt en ook de prachtige regio Zuidoost Friesland heeft met meerdere foto’s een plek bemachtigd in deze mooie scheurkalender. Normaal gesproken worden alle inzenders uitgenodigd bij de uitreiking van de eerste kalender, maar dat is door de coronamaatregelen dit jaar niet mogelijk. De presentatie is daarom via een livestream te volgen op www.sa24.nl/scheurkalender

Van de mooiste inzendingen uit Friesland en Groningen (waar ook een scheurkalender samengesteld wordt) ontwikkelt Noorderlicht een tentoonstelling die -wanneer dat weer mogelijk is- later dit jaar of volgend jaar in de vijf gemeentehuizen te bekijken is.

Vanaf 27 oktober is de Fryske Scheurkalender in diverse boekwinkels te koop. Voor verkoopadressen wordt verwezen naar de website www.Fryskescheurkalender.nl

De kalender kan ook online via de website besteld worden. Mensen die een persoonlijke foto hebben voor de kalender van 2022, kunnen deze nu al via de website insturen.