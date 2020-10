Martinusklok weer in de vieringtoren van de RK Sint Martinuskerk Sneek

SNEEK- Vanmorgen heeft kraanbedrijf K.T.F. uit Harlingen de Martinusklok van de RK Sint Martinuskerk aan de Singel in Sneek weer teruggeplaatst in de gerestaureerde vieringtoren.

“Wij binne hjir fansels hiel bliid mei dat it no safier is en dat de klok aansens de oeren en de healoeren wer liede kin”, aldus Piet Bouwhuis van de parochieraad. Met het terugplaatsen van de klok, nadert de grote restauratieklus, uitgevoerd door hoofdaannemer Jelle’s Boubedriuw uit Greonterp, haar einde.