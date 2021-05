Martini Jongenskoor zingt Choral Evensong voor Hemelvaart

SNEEK-Op de zondag na Hemelvaartsdag 16 mei om 17:00u zal het Martini Jongenskoor in samenwerking met Koorschool Drenthe en organist Jochem Schuurman een Choral Evensong brengen vanuit de Martinikerk van Sneek. Dirigent is Gerard van Beijeren. Deze Evensong is via een livestream op www.mjks.nl te volgen.

Hemelvaartsdag is onderdeel van de paascyclus en kun je eigenlijk zien als de 40e paasdag, waarop herdacht wordt dat Jezus Christus, nadat hij is opgestaan uit de dood, is opgevaren naar zijn Vader in de hemel. Choral Evensongs zijn voor het Martini Jongenskoor traditioneel onderdeel van de jaarlijkse concertserie. Engeland kent speciale koorscholen, waar het zingen van de evensong zelfs een dagelijks onderdeel is voor leerlingen en daardoor een ongekende zangkwaliteit voortbrengt.

Choral Evensong

De Choral Evensong (avondgebed) biedt als liturgische vorm door de opzet, de vaste onderdelen en fenomenale Engelse muziek een bijna mystieke beleving, gesterkt door de traditionele koorkleding: je waant je bijna in een Engelse kathedraal. Op het programma staan onder andere “God so loved the world” uit The Crucifixion van Stainer, het “Magnificat” en “Nunc Dimittis” (canticles) van Dyson en “Hear my Prayer” van Mendelssohn.