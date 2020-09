Martijn Kardol in Theater Sneek

SNEEK-Martijn Kardol is een innemende verteller met een geheel eigen stijl. Hij neemt je mee in zijn gedachtewereld en schetst op hilarische en herkenbare wijze de ene na de andere alledaagse situatie.

Het is een humoristische voorstelling die actueler is dan ooit! Over social distancing, online leven en individualisme voordat dat mainstream werd.

Na het winnen, als eerste cabaretier ooit in één seizoen, van zowel het Leids als het Groninger Studenten Cabaret Festival, een nominatie voor de Neerlands Hoop en een bejubeld debuutprogramma werd Martijns tweede programma wederom bekroond met drie- en viersterren recensies.

In Welkom maakt Martijn Kardol contact met de wereld en de mensen om hem heen. Of daar doet hij in ieder geval een poging toe. Want alles beter dan in eenzaamheid te eindigen. Daarom zet hij zijn voordeur op een kier.

Cabaret // za. 10 oktober // 19.30 uur & 21.30 uur // € 17,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400