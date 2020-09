Marktbespelingen Martinikerk Sneek

De orgelconcerten konden deze zomer helaas geen doorgang vinden. Nu het weer mogelijk is om mensen te ontvangen in de kerk willen we hier graag gebruik van maken. Tijdens deze openstelling zal het grote Schnitger/Van Dam orgel bespeeld worden. Bob van der Linde, sinds 1 januari van dit jaar organist van de Martinikerk in Sneek, zal elke week een afwisselend programma ten gehore brengen.

Heeft u een verzoek voor een bepaald stuk? Stuur dit in naar kerkmuziek@pknsneek.nl Kerk is geopend voor bezoekers van 12:30 tot 14:00 De orgelbespeling is van 13:00 tot 13:30. 22 september 29 september 6 oktober 13 oktober 20 oktober