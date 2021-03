Livestream concert op Goede Vrijdag door Martini Jongenskoor e.a.

SNEEK- Op Goede Vrijdag 2 april 2021 om 17:00 uur wordt vanuit de Martinikerk in Sneek een concert van het Martini Jongenskoor, Het Margaretha Consort en professionele solisten live gestreamd en is gratis te bekijken op www.mjks.nl. De mooiste koralen en aria’s uit de Matthaus en Johannes Passion beluistert u gewoon in de huiskamer.

Weer geen Matthäus

"Gaan we dan dit jaar weer geen Matthäus zingen?" en "Ik mis het zo dat de koralen door mijn woonkamer schallen als hij oefent!" hoorde dirigent Gerard van Beijeren tijdens een repetitie met het Martini Jongenkoor. Sippie Broersma, klassiek zangeres, herkende het gevoel, want ook zij kon dit jaar haar geliefde Matthäus Passion van J.S. Bach niet uitvoeren.

Of toch wel?

Professionele musici mogen repeteren en livestreams maken en ook kinderen mogen gewoon zingen. Aria's en koralen kunnen met continuo en met een paar cruciale instrumenten erbij kom je al een heel eind, want wat is 'Aus Liebe' zonder fluit en'Erbarme dich' zonder viool? Bach was zelf redelijk pragmatisch wat bezettingen betreft dus waarom niet in de geest van Bach ondanks alle beperkingen toch wat proberen te organiseren.

Lessons and Chorales

Met een knipoog naar de jaarlijks terugkerende Lessons and Carols, de traditionele Anglicaanse viering voor kerstavond waarin de geboorte van Christus centraal staat en door de bijzondere sfeer mensen het echte kerstgevoel geeft, is het concert Lessons and Chorales een uurtje muziek waarin het lijden en sterven van Christus centraal staat. Het concert vindt plaats zonder publiek, maar wordt live gestreamd op Goede Vrijdag 2 april 2021 om 17:00u en is gratis te bekijken op www.mjks.nl.

Musici

Het Martini Jongenskoor zingt met het solistenensemble koralen uit de Johannes en Matthaus Passion. Professioneel barokensemble Het Margaretha Consort zorgt met organist Roelof van Luit voor de begeleiding. De bekendste aria’s uit beide passionen worden gezongen door een bijzonder solisten ensemble. Sopraan Sippie Broersma is tevens zangdocente van alle jongens van het Martini Jongenskoor en vanuit Sneek Vocaal organisator van dit project. Fardau van der Woude is een veelgevraagd solist en bevlogen zangdocente onder meer bij Zangles Friesland. Altus Daniel Elgersma en bas Albert-Jan de Boer zijn beide op zeer jonge leeftijd begonnen bij het Martini Jongenskoor, destijds onder leiding van Bouwe Dijkstra.

Steun dit project

Dit project is georganiseerd om de kinderen van het Martini Jongenskoor maar ook de professionele musici in deze lastige tijden, waarin er weinig te spelen en te zingen valt, toch een uitvoering te bieden. De livestream is gratis om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten genieten, maar de kosten voor de musici en de livestream zijn hoog. Daarom vragen we u om dit project te steunen – we hebben leuke tegenprestaties bedacht. Op de website www.mjks.nl vindt u meer informatie daarover.