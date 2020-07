Lionsclub Sneek Waterstad maakt Filmcompilatie Sneekweek Slotconcert

SNEEK- Lionsclub Sneek Waterstad maakt een film over 5 jaar Sneekweek Slotconcert. De première ervan is zondagmiddag 9 augustus aanstande om 16.30 uur. De film is dan voor iedereen live te volgen op Omroep Súdwest.

In verband met de coronacrisis is er dit jaar geen Sneekweek Slotconcert. Om die reden heeft Lionsclub Sneek Waterstad besloten met behulp van een aantal professionals een film te maken op basis van een muzikale beeldcompilatie van de slotconcerten van de afgelopen jaren. De film zal o.a. worden aangevuld met korte interviews met bekende en minder bekende Sneekers over toen en nu, deze bijzondere coronatijd. De film is vooral bedoeld voor de ouderen in Sneek, maar uiteraard ook voor alle andere inwoners van Sneek te beleven op Omroep Súdwest op zondagmiddag 9 augustus om 16.30 uur!

‘Moai dat it sa kin! Samen met u! Tsjoch!

Het motto van de film is: ‘Moai dat it sa kin! Samen met u! Tsjoch!’ Het samen (be)leven en samenleven in Sneek staat daarin centraal. Het wordt een filmdocument, waarin sociale betrokkenheid voor de oudere bewoners centraal staat. Het is vooral ook voor de kwetsbare oudere bewoners uit Sneek, die door de coronacrisis getroffen zijn en veelal sociaal geïsoleerd zijn geraakt. De Lionsclub Sneek Waterstad wil op deze wijze het bijzondere VIP-gevoel dat deze ouderen elk jaar bij het Slotconcert aangeboden kregen nu op deze alternatieve wijze vormgeven.

Het wordt ook dit jaar toch wel weer een feestelijk geheel, waarbij de oudere VIP-gasten, voor zover mogelijk, in een aantal instellingen een hapje en een drankje aangeboden krijgen. De film wordt aan de oudere bewoners, wonend in de Sneker (zorg)instellingen aangeboden.

Omdat deze film via de televisie door Omroep Súdwest wordt uitgezonden, is deze première daarmee voor alle Sneekers direct online te zien. Burgemeester Jannewietske de Vries zal in de film een woord van welkom richten aan iedereen, die de film wil zien.