Lezing Alice Booij over Bevrijding van Sneek op youtube-kanaal FSM

SNEEK- Gisteravond gaf Alice Booij een lezing over de Bevrijding van Sneek in 1945 , dat gebeurde tijdens de contactavond voor leden van het Fries Scheepvaart Museum.

Voor mensen die de lezing niet konden bijwonen is er de gelegenheid omdat via het youtube-kanaal van het Fries Scheepvaart Museum alsnog te doen. Een absolute aanrader, niet in de laatste plaats door de boeiende manier van Alice Booij, die elke zondagmorgen ook interessante historische artikelen over Sneek op haar Facebooksite plaatst.

De lezing is hier te zien op het YouTube-kanaal van het museum.