Lever jouw mooiste plek in Zuidwest Friesland aan bij het Songfestival

SNEEK- De VVV van Zuidwest Friesland doet een oproep: meld je wederom in groten getale aan bij het Songfestival. Voor 2021 zoekt het Songfestival zoekt namelijk ‘filmgenieke’ locaties. Dit wordt gevraagd door het Songfestival in verband met de ‘postcards’.

Oftewel de korte introductiefilmpjes waarin de deelnemers traditioneel worden voorgesteld. Op de locatie wordt een lichtgevend tiny house neergezet om de plek te markeren.

“Vorig jaar hebben we ook deze oproep gedaan, toen ging het om een activiteit. Logisch dat het Songfestival nu mooie plekken zoekt, want dat maakt dit format helemaal coronaproof. En wat zou het fantastisch zijn als we op deze manier Waterland van Friesland kunnen laten zien aan ruim 182 miljoen tv-kijkers.” Natuurlijk kent de VVV genoeg mooie plekjes. Maar roepen toch mensen op om zelf een locatie in te leveren.

“Hoe meer mensen een locatie aanleveren, hoe breder het gedragen wordt en hoe meer kans we hebben! Ik noem alleen al het idyllische dorpje Lytsewierrum waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan, UNESCO Werelderfgoed het Woudagemaal, het Oudemirdumerklif, het Nannewiid, de havenlichten van Stavoren, de overtuinen in IJlst, de Makkumer Súdwaard, de Waterpoort… Er is meer dan genoeg keuze tussen bekende plekken en verborgen parels. Ze mogen allemaal ingeleverd worden samen met een foto van de locatie.”

Opgeven kan nog tot en met eind dit jaar op www.songfestival.nl.