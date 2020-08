Les Plus Belles Années d’une Vie van Claude Lelouch in CineSneek

SNEEK – Op dinsdag 4 augustus draait in CineSneek de film Les Plus Belles Années d’une Vie van Claude Lelouch.

Ze kenden elkaar lang geleden: een man en een vrouw wiens prachtige en onverwachte romance ontroerde in Un Homme et Une Femme, de inmiddels iconische film die onze kijk op liefde voor altijd veranderde. Maar nu voormalig autocoureur Jean-Louis zich steeds meer lijkt te verliezen in zijn herinneringen, probeert zijn zoon hem te herenigen met de vrouw die hij niet kon koesteren, maar waar zijn geheugen en dromen nog vol van zijn. In Les Plus Belles Années d'une Vie ontmoeten Anne en Jean-Louis elkaar weer en hun verhaal gaat verder waar het stopte, vijftig jaar eerder…