Lejo komt naar Koudum

KOUDUM-Ken je Lejo? Dat beroemde poppetje met die oogjes, van Sesamstraat? Hij komt op 12 september naar Koudum met een bonte stoet vrienden, waaronder een koe met een eetprobleem, een blaffende buldog en een stuntelige tapdanser. Lejo treedt om 11:30, 13:30 en 15:30 op in het kader van het UIT Festival SúdWest, waarbij Koudum een van de zeven kernen is waar activiteiten zijn.

De theateropstelling van Lejo staat naast het Centrium (muziekpodium in het centrum van het dorp) Op het Centrium is er in de loop van de dag muziek van de groepen Laaghangend Fruit en Franzen & Friends. En Jenny Semplonius (zang en gitaar) sluit de middag af. Maar ze doet dat niet alleen. Ze doet dat ‘with a little help from her friends’.

Kunstroute

Er is ook een kunstroute in de Hoofdstraat. In het Beeldhouwcentrum Koudum kan men ervaren hoe het is om steen te bewerken en kan men de beelden bekijken die al door anderen gemaakt zijn. In Galerie Lytse Skientme keramiek van Ryt Kooistra (Koudum) en schilderijen van Pieter Broertjes (Koudum) en Ad Kling (Workum). Maar ook van leerlingen van het Bogerman College. Duo Hoed en de Rand zorgt hier voor muzikale omlijsting. In Galerie De 13 Manen zijn er onder de titel ‘2020 – van illusie naar werkelijkheid’ beelden en schilderijen te zien van diverse kunstenaars. Geïnspireerd op het wel erg bijzondere jaar 2020.

Kinderroute

Voor de kinderen is er een Kinderroute. Als zij drie opdrachten op de routekaart uitvoeren wacht hen een leuke verrassing.

Het volledige programma is te vinden op de facebookpagina van Centrium Koudum of www.cultuurkwartier.nl/UITfestival.