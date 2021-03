LAS organiseert Livestream met schrijver Peter Buwalda

SNEEK- Op woensdag 24 maart a.s. organiseert de stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) een Livestream met schrijver Peter Buwalda. Van de bestsellerschrijver van Bonita Avenue verscheen met Otmars zonen in 2019 zijn langverwachte tweede roman. De bijeenkomst is te volgen via Zoom en begint om 20.00 uur.

Peter Buwalda zou al een jaar geleden zijn opwachting maken in Sneek, tijdens de Boekenweek van 2020. Deze bijeenkomst werd echter op het laatste moment afgelast door de Corona-maatregelen. Het coronavirus wil maar niet tot bedaren komen, dus doet de stichting LAS het nu op een andere manier, via een Livestream (Zoom).

Buwalda verwierf veel faam nadat hij met zijn debuutroman Bonita Avenue (2010) de Nederlandse literatuur was binnen gedenderd. Het boek werd een internationale bestseller, en met veel (nominaties voor) literaire prijzen overladen.

In 2019 verscheen zijn tweede roman, Otmars zonen, als eerste deel van een trilogie. Over zijn nieuwe roman zei Peter Buwalda tegen de Volkskrant: “Ik wil de lezer niet teleurstellen met een halfbakken broddelwerkje”. Dat is het zeker niet geworden, en Otmars zonen was het wachten helemaal waard. Peter Buwalda verkent in Otmars zonen de grenzen van de epische wereld die hij al in Bonita Avenue schiep, rijk aan verhaallijnen en literaire verwijzingen. Wilt u de Livestream volgen? Stuurt u dan een mail naar info@stichtinglas.nl en u ontvangt een link naar de Zoom Meeting. Wie dat wil kan bij aanmelding een vraag meesturen voor Peter Buwalda. Voor donateurs is de Livestream kosteloos te volgen. Niet-donateurs vragen wij om een vrijwillige bijdrage.