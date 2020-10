Landelijke opening 75 jaar Verenigde Naties op Loevestein

POEDEROIJEN-75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. In datzelfde jaar werden de Verenigde Naties (VN) opgericht en hier wordt een week lang bij stil gestaan. Zaterdag 17 oktober gaf Commissaris van de Koning van provincie Gelderland, John Berends op Loevestein het startsein van de VN week door het kasteel VN-blauw uit te lichten. Later volgen anderen monumentale (rijks)gebouwen in heel Nederland.

De VN is een mondiale organisatie van overheden, opgericht in 1945 door 51 landen en inmiddels zijn 193 landen lid. Internationale solidariteit en een gezamenlijke inzet voor vrede en veiligheid zijn belangrijke oprichtingsidealen van de VN. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan zijn er 75 persoonlijke verhalen opgetekend. Elk verhaal brengt inspanningen voor vrede, veiligheid of een daad van medemenselijkheid en (internationale) solidariteit tot leven. Hiernaast vraagt de VN aandacht voor haar agenda met de duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel de sustainable development goals (SDGs) genoemd.

Miss World Nederland

Op Loevestein vragen de finalisten van de Miss World Nederland verkiezing 2020/21 aandacht voor deze doelen tijdens een remake van ‘We the people’. Daarna bracht Brenda Muste, huidig Miss World Nederland op hartverwarmende wijze één van de 75 verhalen ten gehore. Zij schitterde in een blauwe creatie van Rossini van Wijk, die speciaal voor deze avond ontworpen was.

Hoe kijkt Nederland aan tegen de VN?

Is de VN vandaag de dag nog steeds relevant? En zijn Nederlanders bekend met de SDGs? Simone Filippini, Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties, noemt opvallende uitkomsten uit de wereldwijde uitgezette VN75 enquête. Bijzonder is dat er meer dan een miljoen mensen wereldwijd en van alle continenten hebben gereageerd. En ondanks verschil in achtergrond en geloof, blijkt dat vrijwel iedereen dezelfde prioriteiten heeft. Een andere opvallende uitkomst is dat er ook veel jongeren hebben gereageerd. En dat zij duidelijke visies hebben over hoe zij een toekomstige inzet van de VN graag zouden willen zien.

Deze avond waren er ook videoboodschappen van Arthur Eyffinger (Historicus en kenner van Hugo de Groot) en Joke Brandt (Eerste vrouwelijke permanente Vertegenwoordiger Nederland bij de VN). Glennis Grace, die deze avond bekend maakte toe te treden als Goodwill Ambassadeur van de Nederlandse Verenging voor de Verenigde Naties, nam de tijd om het lied wat gemaakt is voor de VN World Humanitarian Day in 2012 ‘I was here’’ van Beyonce te zingen.

Hugo de Groot en de VN

400 jaar geleden zat de grootste rechtsgeleerde van Nederland, Hugo de Groot, in Staasgevangenis Loevestein opgesloten. Hij legde de basis voor de grondbeginselen van de VN, die vandaag de dag nog steeds actueel zijn. Daarom stelde het slot deze dag digitaal haar poorten open voor de aftrap van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. Tijdens de officiële openingshandeling werd Loevestein uitgelicht in het VN-blauw, dit blijft zo tot en met 24 oktober. Onder andere het Vredespaleis in gemeente Den Haag maar ook de Panoramazaal van de Achmea toren en Love Fontein in de Gemeente Leeuwarden sluiten zich hier later in de week bij aan om aandacht te vragen voor het 75-jarig jubileum van de VN.