Lancering gezonde en duurzame fietsroute langs de Friese Meren

Wethouder Wielinga is zeer positief: “Verse streekproducten haal ik zelf meestal op de fiets, dichtbij huis aan de rand van Sneek. En dat smaakt naar meer! Met deze Streekzomer route kan ik mooi op de fiets ook allerlei lekkere producten van andere voedselproducenten in onze gemeente halen.”

Rondje Zuidwesthoek

Het Rondje Friese Meren is 56 kilometer lang, en kan gecombineerd worden met een 37 kilometer lange route door Gaasterland. De route voert door het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân: een bijzonder gebied met weilanden, dijken, pittoreske stadjes en weidse meren die overgaan in de bossen van Gaasterland. Neem een tas mee, want onderweg is veel te zien maar nog veel meer lekkers te koop: prachtige groente bij de Trimpe, heerlijke kaas van de Nijlander, verse melk die je zelf kunt tappen in Oudega en nog veel meer.

Streekzomer fietsroutes door heel Friesland

“Deze fietsroute is een van de zeven Lekker Dichtbij Streekzomer fietsroutes door Friesland. De routes zijn onderdeel van de Streekzomer campagne en de campagne dDe Friese Voetafdruk. Vanuit deze campagnes ie campagne bieden we inspiratie om te komen tot een duurzamere levensstijl en een kleinere ecologische voetafdruk. Vakantie vieren op de fiets in eigen land en kopen van lokaal duurzaam voedsel draagt hier goed aan bij”, vertelt Monique Plantinga.

De complete route is te downloaden via www.eetbaarfryslan.frl/streekzomer.

Daar staan ook de andere routes die de fietsers brengen langs ‘bloeiende bermen van blauwe bessen naar romig ijs en van pittige kaas naar versgebakken brood en verse groenten.’

Friese Voetafdruk

Om erachter te komen hoe groot jouw voetafdruk is en hoe je deze kunt verkleinen, kunnen inwoners een vragenlijst invullen op www.friesevoetafdruk.nl.