Laatste stemronde jubileumfotowedstrijd It Fryske Gea van start

SNEEK- It Fryske Gea bestaat 90 jaar en dat viert ze met de jubileumfotowedstrijd Kiek’es! Aangekomen bij het herfstseizoen wordt vrijdag 11 december de laatste top 10 bekend gemaakt. De genomineerden zijn zorgvuldig gekozen door de vakjury. Nu is het aan het publiek wie de laatste stemronde wint.

Natuurliefhebbers kunnen tot 20 december hun stem achterlaten via www.itfryskegea.nl/stemmen. Op 21 december is de bekendmaking van de winnaars en wordt duidelijk wie een weekendje weg in de natuur, een dagje Ameland of een zeilexcursie op het IJsselmeer wint.

Fryslân is rijk bedeeld met prachtige natuur. De unieke wadden, kleurrijke graslanden, meren en plassen, moerassen, paarse heide, bossen en cultureel erfgoed horen bij ons Friese landschap. Steeds weer ontdek je iets nieuws. Elk seizoen is anders. In de natuurterreinen van It Fryske Gea kan je hiervan dan ook volop genieten, én ... dit jaar kon je ook anderen laten meegenieten! In totaal deelden 1.452 deelnemers hun mooiste foto. Dit maakt de fotowedstrijd tot een groot succes.

Toenemende belangstelling voor fotograferen in de natuur

Vooral in Coronatijd merkt de natuurorganisatie dat de natuur trekt. Men gaat eropuit in de natuur voor inspanning, maar ook voor ontspanning met de fotocamera in de hand. Wat voor natuurbelevingen er in 2020 zijn vastgelegd? Dat is vanaf 21 december terug te kijken op www.itfryskegea.nl/kiek-es. Hier worden alle winnende foto’s getoond. De natuurorganisatie laat je ook online graag genieten van de mooie natuur die ze, namens ons allemaal, beschermt. Voor nu én in de toekomst!