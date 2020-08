Laatste dag Zomerkermis in Sneek rustig verlopen

SNEEK - De laatste dag van de Zomerkermis op het Martiniplein in de binnenstad van Sneek is rustig verlopen.

Door het warme weer was het donderdagmiddag relatief rustig op de kermis. De mensen die er wel waren vermaakten zich overigens prima in de vele attracties of met een kansspel. Pas aan het einde van de middag werd het wat drukker.

Waaghalzen waagden zich in de spiksplinternieuwe attractie 'Toxic'. Deze attractie is voor mensen met een sterke maag. De armen van het apparaat draaien rond en de gondels swiepten over de kop. De jeugd vond het schitterend.

De mannen en vrouwen van pax Security hielden een oogje in het zeil op de zomerkermis. Dit vanwege het naleven van de regels die de overheid heeft opgelegd als gevolg van het coronavirus. Ondanks deze regels en vaste looproutes kan er teruggekeken worden op een succesvolle kermis. We hopen dat de kermis volgend jaar weer gewoon onderdeel is van de Sneekweek!