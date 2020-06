Kunstwerken van Koenes en Madou in zomerexpositie bij Bax Kunst

Edith Madou (Helden, 1964) maakt beelden die figuratief en realistisch zijn: “Ze verbeelden de wereld in mijn hoofd en maken mijn fantasie tastbaar. Inspiratie haal ik uit de geschiedenis van ons dagelijks leven, de wereld om me heen en het maritieme leven van alledag; Ik zoek naar archetypes uit ons collectieve geheugen, naar duidelijke vereenvoudigde vormen, direct en krachtig.”

Uiteindelijk worden het herkenbare objecten waar een ieder zelf een verhaal aan kan knopen. Vaak gebruikt zij vissen als leidend voorwerp, alledaagse situaties worden hierdoor vervreemdend en humoristisch. Haar beelden zijn van keramiek.

Naast keramische technieken, om diverse materialen na te bootsen, maakt Edith ook gebruik van echt touw, leer, lood en glas vanwege het contrast tussen de verschillende materialen. In 1992 is zij afgestudeerd aan de Academie voor beeldende kunsten in Maastricht. Sinds 1995 werkt zij als zelfstandig kunstenaar en exposeert zij haar werk doorlopend in galerieën in binnen- en buitenland.

Renze Koenes (Castricum, 1963) studeerde in 1988 af in illustratieve vormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten ‘Constantijn Huygens’ in Kampen. Sindsdien houdt hij zich bezig met vrij tekenen, het maken van schilderijen en wandschilderingen, en grafiek. Verder doceert hij part-time aan de Jan des Bouvrie Academie in Deventer.

Met liefde verbeeldt Koenes in verschillende technieken alledaagse onderwerpen, waarbij hij de suggestie van ruimte en stofuitdrukking ondergeschikt maakt aan een tamelijk onverwacht spel van vormen, patronen, contrasten en kleur. Ondanks de vervormingen die hij welbewust toepast blijven de afgebeelde voorwerpen in de stillevens en landschappen herkenbaar.

Gezamenlijk werk



Beide kunstenaars werken in Deventer en door het warme contact van Madou met Galerie Bax Kunst –Zij exposeert hier al meer dan 20 jaar- kwam deze gezamenlijke expositie in Sneek tot stand. Speciaal voor deze tentoonstelling maakten Koenes en Madou gezamenlijk werk. Het zorgt voor een gevoel van verbondenheid van de onderlinge kunstwerken.

Zo kan men de indrukwekkende installatie van gebak bewonderen en zijn er kleine kunstgeschenken gemaakt met als thema “Meer Sneek”. Deze zijn gemaakt in vier thema’s die aan Sneek zijn verbonden: De Waterpoort, de drabbelkoeken van Haga, de Sneeker Pan en Beerenburg van Weduwe Joustra.

De expositie duurt tot en met 1 augustus 2020