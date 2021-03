Kunstroutes Sneek online beschikbaar

SNEEK- Vanaf vandaag zijn op www.sneek.nl een aantal kunstroutes te volgen langs openbare kunstobjecten in Sneek en de gemeente Súdwest Fryslân. Op drie verschillende manieren, wandelen, fietsen en varen, worden ongeveer 75 kunstwerken onder de aandacht gebracht in Sneek, IJlst, IJsbrechtum en nog een aantal omliggende dorpen.

Bij kunstwerken kan onder andere gedacht worden aan een standbeeld of 3D-muurschilderingen. De routes zijn online en offline beschikbaar en worden ook vertaald in een interactieve Citygame Sneek die later in de maand verschijnt.

Nu het mooier weer wordt, zie je om je heen dat men weer gaat wandelen, fietsen en (binnenkort) varen. Het aanbieden van een aantal kunstroutes in Sneek is een welkome aanvulling op het bestaande recreatief toeristisch aanbod in deze tijden van coronamaatregelen. Nu de technische module voor routes op Sneek.nl beschikbaar is, zullen er ook aantal andere wandel- & fietsroutes in Sneek en omgeving opgenomen worden. Dit zal zich in de toekomst nog uitbreiden.

Kunstroute

Onder het begrip ‘kunstroute’ verstaan we een, voor het publiek uitgestippelde route of een traject langs bestaande kunstobjecten en/of kunsthistorische objecten in de openbare ruimte. Het bekijken van kunst in de openbare ruimte en buitenlucht laat mensen op een laagdrempelige manier kennismaken met de kunst die er reeds is, maar die waarschijnlijk nooit opvalt. Het volgen van een kunstroute is een prima manier om te vermaken, te genieten van cultuur en hoeft niet op vastgestelde tijden of in vastgestelde gezelschappen en is dus een prima coronaproof uitje.

Citygame Sneek

Deze maand komt er op Sneek.nl een gps gestuurde Citygame Sneek beschikbaar, waar een aantal van deze kunstobjecten, samen met een aantal monumenten in Sneek, onderdeel vormen van interactieve opdrachten dwars door Sneek. Een erg leuk - coronaproof - uitje om met je gezin, familie of vrienden te doen. Bij deze interactieve Citygame Sneek volg je opdrachten en vragen via je telefoon en verdien je punten. Na elke vraag wordt je naar een nieuwe plek geleidt waar een volgende opdracht/vraag verschijnt.

Educatie

Het volgen van de kunstroute is leuk, gezellig, interessant maar zeker ook leerzaam voor kinderen. Voor leerkrachten van kinderen in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) is er een lesbrief gemaakt om deze openbare kunst zichtbaar en begrijpelijk te maken op een spelende en educatieve manier.

De Kunstroutes Sneek worden mogelijk gemaakt met bijdragen van het Iepen Mienskipsfûns, OBW Sneek, Ondernemersfonds Sudwest Fryslan, de gemeente Súdwest Fryslân, Rabo Coöperatiefonds en Sneek Promotion.

Zie: https://www.sneek.nl/nl/routes/kunstroute-fietsen-route1/160856