Kunstencentrum Atrium start tweede helft seizoen met digitale infoweek

SNEEK- Kunstencentrum Atrium vangt de tweede helft van het cursusjaar 2020-2021 aan met een digitale informatieweek. Wie meer wil weten over de cursussen die binnenkort starten of vragen heeft over zaken als startdata, lesgeld en les krijgen in coronatijd, kan van maandag 11 januari tot en met donderdag 14 januari (beeld)bellen met afdelingshoofden Jan van der Zweep (muziek, dans) en Iréne Martin (theater, musical, beeldende kunst). Beiden zijn tussen 13.00 en 17.00 uur bereikbaar. Hiervoor dient wel vooraf een afspraak te worden gemaakt, via kunstencentrumatrium.nl.

De tweede seizoenshelft start traditiegetrouw begin januari met een informatieavond in het Atrium in Sneek. Vaak hebben de belangstellenden bij de jaarwisseling een goed voornemen gemaakt; eindelijk die langgekoesterde, creatieve wens laten uitkomen. Een avond in het Atrium is helaas door de coronamaatregelen nu niet mogelijk. Omdat in januari en februari meerdere cursussen van start gaan, al dan niet digitaal, is het via (beeld)bellen met de afdelingshoofden toch mogelijk om meer te weten te komen over het actuele aanbod. Alle informatie is ook te vinden op de website.

Cursussen die starten

De dansafdeling biedt dit voorjaar voor het eerst breakdance aan. De lessen zijn voor kinderen en jongeren. Terug van weggeweest is jongensdans, waar stoere kerels tussen de 6 en 8 jaar de basis van dansen leren. Andere cursussen die van start gaan: djembé (jongeren, volwassenen), toveren met muziek (kinderen 5-7 jaar), tekenen en schilderen (kinderen, jongeren, volwassenen), portret- en modeltekenen en schilderen (volwassenen), keramiek (jongeren, volwassenen), beeldhouwen (volwassenen), fotografie (volwassenen), grimeren (jongeren, volwassenen), theatermaken (kinderen) en improvisatietheater (volwassenen). De cursussen vinden plaats in Sneek. Djembé wordt ook in Bolsward aangeboden. Als de coronamaatregelen het toelaten, zijn er gratis proeflessen theatermaken (20 januari) en improvisatietheater (21 januari).

Kunstencentrum Atrium in coronatijd Muziek: Bij de muziekafdeling wordt tot en met dinsdag 19 januari zoveel mogelijk digitaal lesgegeven. Daarna vinden er hopelijk weer fysieke lessen plaats. Ensembles, koren, orkesten en andere muziekgroepen repeteren momenteel niet in verband met de coronamaatregelen. Dans: De dansdocenten verzorgen online activiteiten en geven digitale lessen. Musical: De leerlingen van MUZT Musicalopleiding repeteren op allerlei manieren voor de jaarlijkse grote MUZT-musical. In december werd de naam van de nieuwe voorstelling onthuld: The Wiz. De musical is in april te zien in Theater Sneek (onder voorbehoud). De audities voor MUZT-seizoen 2021-2022 vinden plaats in juni en augustus. Theater en beeldende kunst: De meeste cursussen van de afdelingen theater en beeldende kunst worden alleen fysiek gegeven. Theatermaken voor kinderen en fotografie worden wel digitaal aangeboden. De voorjaarscursussen gaan zodra de coronamaatregelen het toelaten van start.