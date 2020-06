Kunstencentrum Atrium begonnen met lessen in het 'nieuwe normaal'

SNEEK - Op meerdere locaties is Kunstencentrum Atrium maandag 11 mei weer begonnen met lesgeven. Door de landelijke coronamaatregelen konden de lessen bijna twee maanden niet fysiek plaatsvinden. Vanaf deze week is het weer mogelijk om een-op-een muzieklessen aan te bieden. Klarinetdocent Luc Feikens had maandagochtend om 10.30 uur in Sneek de eer om aan mevrouw Sacha Ferrari de eerste 'anderhalvemeterles' te geven. Even later werd er ook weer muziekles gegeven in onder meer Bolsward, Workum en Koudum.

Het merendeel van de Kunstencentrum Atrium is sinds maandag weer open. Bij een paar lesplekken is het nog even wachten op groen licht. Het betreft kleinere locaties in dorpen die samen met andere partijen worden gebruikt, waaronder basisscholen en buurthuizen.

In tegenstelling tot muziek kunnen de andere afdelingen van Kunstencentrum Atrium – dans, theater, musical, beeldend en fotografie – nog niet van start met fysieke lessen. Hun lessen en cursussen vinden veelal in groepen plaats en die zijn nog niet toegestaan. Om die reden kunnen ook muzieklessen in groepsverband en diverse gezelschappen (bands, koren, orkesten) nog niet beginnen. Bij sommige lessen wordt onderzocht of ze voorlopig met een individuele opzet kunnen plaatsvinden.

Creativiteit

Dankzij de inzet en creativiteit van de docenten werden de afgelopen weken veel lessen digitaal gegeven, via een live-verbinding of met opgenomen video's. Om de lessen in het 'nieuwe normaal' veilig te kunnen aanbieden, gelden er allerlei maatregelen. Zo houden leerlingen, docenten en medewerkers van het kunstencentrum anderhalve meter afstand van elkaar en gebruiken ze desinfecterende middelen, blijven ouders/verzorgers buiten het gebouw wachten en er kan geen gebruik worden gemaakt van de toiletten. Verder zijn er looproutes aangebracht in de leslocaties.

“Ik ben blij dat ik weer 'normaal' les kan geven”, zei klarinetdocent Luc Feikens maandagochtend. “Ik heb in het lokaal een groot vak op de grond getapet, waarin de leerling zit of staat. Hierdoor is het duidelijk voor mij en de leerling dat we afstand moeten houden. Dat kun je in de spontaniteit van het lesgeven namelijk weleens vergeten.”

Bolsward

In Bolsward was saxofoondocente Jantsje Westra een van de eersten die weer leerlingen kon begroeten. “Mijn leerlingen en ik houden ons goed aan de protocollen. Dit is belangrijk voor de veiligheid. Het laatste wat ik wil is dat de versoepeling wordt teruggedraaid, want ik krijg weer veel energie van deze 'echte' lessen.”