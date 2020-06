Kunstenaar Claudy Jongstra aan de slag met wol van ‘Omrin-schapen’

Jongstra gaat de wol gebruiken voor een van de kunstwerken die onderdeel zijn van haar monumentale tentoonstelling in Museum De Lakenhal te Leiden, eind oktober 2020. “Het is mooi om te zien dat we onze regionale partners in de biodiversiteit en circulaire economie aan elkaar weten te binden”, vindt algemeen directeur van Omrin, John Vernooij.

Regionaal samenwerken

In de studio van Claudy Jongstra in het Friese Spannum vond de overhandiging van de wol plaats, uiteraard op 1,5 meter afstand. Claudy Jongstra nam de grote partij wol dankbaar in ontvangst: “Fantastisch om zo actief een circulaire economie te stimuleren door het regionaliseren van de productieprocessen in Friesland. De wol van het Friese melkschaap en de schapen van It Fryske Gea gebruik ik als grondstof voor mijn kunstwerken. Het materiaal is geheel composteerbaar, een mooie vorm van upcycling en kringloop”.

Over Claudy Jongstra

De kunstwerken van wol van Claudy Jonstra genieten nationale en internationale bekendheid. Haar werk is over de hele wereld te zien en is opgenomen in verschillende collecties, waaronder die van het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum, het Victoria & Albert Museum London en het San Francisco Museum of Modern Art. De unieke samenwerking tussen Omrin en Claudy Jongstra begon in 2017, toen Jongstra met haar ‘Waste NO Waste LAB’ tijdelijk intrek nam in de Recycle Boulevard.

Omrin en Jongstra gaan nu ook binnen het MBO-onderwijs met elkaar samenwerken, doordat de ‘Omrin’ wol gebruikt zal worden binnen een programma dat Jongstra speciaal ontwikkeld heeft. Zo wordt met het Alfa College een duurzame samenwerking voor de komende jaren aangegaan.

Over Kaasmakerij Buurvrouw Durkje

Naast Omrins Ecopark De Wierde woont en werkt de biologische boerin Buurvrouw Durkje. Sinds Omrin het Bijenpact ondertekende in februari 2019, werken beide partijen nauw samen. De schapen van Buurvrouw Durkje grazen in het voorjaar op de stortplaats van het Ecopark. De schapen eten het kruidenrijke gras en bloemen met zaden. Via de mest komen de zaden weer terug in de bodem, waardoor een rijke biodiversiteit ontstaat.