Kunst, troep of allebei?

SNEEK- Afval vind je jammer genoeg overal op straat. Maar niet alles wat weggegooid is, hoeft per se troep te zijn; vaak kun je er ook kunst van maken! Om kinderen bewust te maken van het afvalprobleem en daarbij hun creativiteit te stimuleren, is Akte2 samen met het Sociaal Collectief SWF de buurtactiviteit Kunst of Troep gestart.