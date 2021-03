Kruiswegwandeling Sint Martinuskerk Sneek dit jaar aangepast

SNEEK- Sinds twee jaar laat de Sint-Antonius van Paduaparochie, locatie Sneek, de staties (kopieën) elk jaar in de Vastentijd - de 6 weken durende voorbereidingstijd naar Pasen - op 14 plaatsen in Sneek zien. Wandelend langs de etalages door Sneek kunt u kennisnemen van de afbeeldingen op de staties en van de teksten die erbij staan. Het lijden van Jezus, het lijden van zoveel mensen, dichtbij of ver bij ons vandaan, nodigt ons uit op tocht te gaan en oog te hebben voor wat er om ons heen gebeurt. Echter dit jaar is de kruiswegwandeling aangepast vanwege corona.

Kruiswegwandeling boekje

“Nu we in deze bijzondere tijd geen Kruiswegwandeling door onze stad Sneek kunnen maken, kan dat gelukkig wel in de Sint Martinuskerk die elke dag openstaat opdat mensen hier even op verhaal kunnen komen. Speciaal hiervoor is een prachtig (gratis) boekje uitgebracht met veel illustraties van de 14 staties en andere afbeeldingen onder meer uit de Via Dolorosa te Jerusalem”, vertelt Renate Dümmer namens de Sint-Antonius van Paduaparochie, locatie Sneek

Wat is een kruisweg?

“Een kruisweg is een serie van 14 staties die de lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengen. Zij tonen de veroordeling van Jezus door Pilates (1e) tot en met zijn begrafenis (14e). Het woord statie is afgeleid van het Latijnse woord statio, dat het staan of stilstaan betekent.”

“Elke statie is door pastoor Peter van der Weide voorzien van bijbehorende tekst en een gebed. Zodoende hoeft u niet tot Goede Vrijdag om 15.00 uur te wachten, maar kunt U gedurende de hele 40-dagentijd zelf op elk moment de Kruisweg vieren. We hopen dat in 2022 de Kruiswegwandeling door de stad Sneek weer mogelijk zal zijn”, zegt Dümmer.