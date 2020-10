Kruis weer op vieringtoren Sint Martinuskerk

SNEEK- Even na kwart voor vier vanmiddag beierden de klokken van de RK Sint Martinuskerk aan de Singel. Niet omdat er een overleden parochiaan viel te betreuren, nee het was een spontane uiting van vreugde. “Sûnt fannemiddei stiet it krús wer op it boppeste puntsje fan de toer en dêr binne we hiel wiis mei”, aldus Piet Bouwhuis van de parochieraad.