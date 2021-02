Kostbare schaatstrofee op adelaarsklauwen

SNEEK- Tijdens een bloedstollend spannende wedstrijd veroverde Benedictus Kingma (1859-1907) uit Grou een kostbare schaatstrofee. Het is een rijkelijk, met verguld zilver, versierde drinkhoorn, vervaardigd van een hoorn van een Hongaarse os. Het gevaarte, 42 cm lang, rust op gevleugelde arendsklauwen. Op het deksel is een Noorman gemonteerd, in Noorse klederdracht en op gekrulde (!) schaatsen.