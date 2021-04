Koningsdag 2021: En de Marktstraat bleef leeg…

SNEEK- Voor het tweede jaar op rij blijft de Marktstraat op Koningsdag leeg. Geen feestelijke aubade met zingende mensen, een doodse stilte vanmorgen even voor 09.00 uur. De vlag wappert gelukkig wel vanaf het Stadhuis. Enkele horecaondernemers zijn druk bezig de terrassen voor morgen in gereedheid te brengen. Vandaag is het nog stil.

Maar dan is er om klokslag 09.00 uur stadsbeiaardier Dirk S. Donker, hij speelt het Wilhelmus en liederen uit Valerius Gedenkklanken. Net als anders. Mooi! Op het Oud Kerkhof zit Greetje Smid-Ykema op een van de RVS-bankjes. Ze luistert aandachtig terwijl het oranjezonnetje uitbundig schijnt. “Ik was al froech wakker. Thús op ut Groatsaan kan ik ut karreljon wel hore, mar hier is ut beter. Ik wú der gewoan even bij weze.”

Even verder op, voor wat vroeger de Eben Haëzer school was staan nog twee mensen aandachtig te luisteren naar het spel van Donker.

Op het Oude Kerkhof wordt de Nederlandse driekleur uitgestoken. Het is Koningsdag 2021, maar dan anders.