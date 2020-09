Koning Willem-Alexander ontvangt eerste exemplaar jubileumboek SKS

HEERENVEEN-Het eerste exemplaar van het SKS-jubileumboek is in De Veenhoop onder aanwezigheid van vele schippers en het SKS-bestuur overhandigd aan koning Willem-Alexander. De koning kreeg het boek uit handen van SKS-voorzitter René Nagelhout. Het unieke boek, dat de SKS-historie op een zeer beeldende manier uiteenzet, is gemaakt in kader van het 75-jarige jubileum van de SKS.

Al 75 jaar organiseert de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) aan het begin van de noordelijke bouwvakvakantie de strijd om het SKS-kampioenschap. Veertien skûtsjeschippers zeilen twee weken lang om het felbegeerde kampioenschap en de eeuwige roem. Skûtsjesilen is niet alleen topsport, het is ook traditie, emotie en feest. De SKS draait op een groot aantal toegewijde vrijwilligers, die er mede voor zorgen dat het skûtsjesilen is uitgegroeid tot een van de grootste zeilevenementen ter wereld. In het boek staan, naast veel prachtige foto’s, verhalen over schippers en hun families, zeilmakers, scheepsbouwers, tradities, trouwe sponsors en de oorsprong van de SKS. En verhalen over de schippers van weleer die voor de huidige generatie het fundament legden van een solide vereniging die blijft bouwen aan haar toekomst. Want, zoals de schippers door de jaren heen al zeggen: “Der moat syld wurde!”

Het jubileumboek is in opdracht van de SKS ontwikkeld door de publishingtak van het Heerenveense bedrijf Van der Let & Partners. De samenstelling van het boek werd verzorgd door Elisabeth Post en Liesbeth van Keimpema.

“Een boek over de SKS is nooit compleet, maar we hopen dat we met dit unieke koffietafelboek de trots en eer van de SKS benaderen en op een toegankelijke manier beschikbaar maken voor een breed publiek”, aldus algemeen directeur Van der Let & Partners, Simon van der Let.

Het 211 pagina’s tellende boek is vanaf donderdag 24 september te koop in de Friese boekwinkels. De verkoopprijs is 24,95 euro.