Kommissy fan de Sneeker Koekenpan opgericht

Als voorzitter is benoemd Douwe Rijpkema, Trea Dam secretaresse, Ronald van Bekkem is Algemeen Bestuurslid en we zoeken nog een penningmeester. De eerste sponsor heeft zich ook al aangemeld en dat is Gerard Jansen die deze oprichtingsboottocht gedeeltelijk heeft gesponsord.

De Kommissy heeft als doel om de komende jaren mensen te onderscheiden in de orde van de ‘Sneeker Koekenpan’, die veel gezelligheid brengen in Sneek tijdens de Sneekweek. Ook ut 'Skip fan ut Jaar' zal niet worden vergeten.