Kolletje en Dirk zijn gek op brood

SNEEK-Het Knotsgekke Broodboek is het elfde boekje in de Kolletje & Dirk reeks, special geschreven door Pieter Feller en geïllustreerd door Natascha Stenvert. Deze speciale uitgave voor honderdduizenden kinderen in Nederland is beschikbaar gesteld door de campagne ‘Brood uit Europa, een goed verhaal’ van het Nederlands Bakkerij Centrum. https://www.nbc.nl/

Volgende week is de week van het Nationaal Schoolontbijt. Dit jaar zullen meer dan 300.000 kinderen het knotsgekke broodboek ontvangen in hun ontbijtpakket. Ook is het boek gratis te downloaden via https://www.brood.net/kinderboek/

Kolletje en Dirk zijn inmiddels bij honderdduizenden huishoudens bekend. Zij worden thuis, op school en in de bibliotheek voorgelezen. In Het Knotsgekke Broodboek van Kolletje & Dirk ontdekken kinderen op een speelse manier wat brood is en waarom het goed voor je is. “Met dit gezonde cadeau aan basisschoolkinderen van Nederland, sluiten we een driejarige campagne af,” aldus Van Elderen, voedingskundige van het Nederlands Bakkerij Centrum. ‘‘We dragen met veel plezier bij aan Het Nationaal Schoolontbijt, want al lijkt een stevig ontbijt met brood zo normaal, het is niet voor ieder kind weggelegd. We zijn er trots op dat we de afgelopen periode het Nederlandse publiek het gezonde van brood, de diversiteit en het heerlijke, warme gevoel van brood hebben kunnen laten zien. De campagne ‘Brood uit Europa, een goed verhaal’ loopt in december ten einde.”

Pieter Feller wist al op zijn elfde dat hij schrijver wilde worden. Zijn eerste boek verscheen in 1992. Inmiddels heeft hij ruim vijftig boeken op zijn naam, waaronder natuurlijk die over Kolletje en Dirk. Samen met Natascha Stenvert maakte hij o.a. de verhalen over Matser en opa. Bijzonder is de trilogie over het Amsterdamse meisje Clara die hij schreef met Tiny Fisscher en waarvoor Natascha Stenvert de prachtige covers maakte.

https://www.pieterfeller.nl/

Natascha Stenvert studeerde aan de kunstacademie in Groningen. Als kind deed ze niets liever dan lezen, tekenen en knutselen. Ze is al 25 jaar illustrator en bekend van de boeken over Kolletje & Dirk, Vinnie & Flos en André het astronautje. Ook schreef en illustreerde ze eigen prentenboeken. Ze heeft het allerleukste beroep ter wereld, vindt ze, alhoewel ze ook wel zeerover had willen worden.

https://www.nataschastenvert.com/

www.kolletje.com

De Kolletje en Dirk boeken verschijnen bij uitgeverij Luitingh - Sijthoff https://www.lsamsterdam.nl/voorleesboeken-kolletje-dirk.