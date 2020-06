Knallende heropening van de terrassen in Sneek

SNEEK – Tien seconden voor 12 uur telden tientallen bezoekers samen met de horecaondernemers van de Marktstraat het moment suprême af van de heropening van de terrassen in hartje Sneek. Muziek schalde door de straat, terrastijgers stonden klaar in de startblokken.

Anouk van Omme ontkurkt de champagne

Klokslag 12 uur ging de kurk knallend van de champagnefles bij de Ierse Pub. Eigenaresse en uitbaatster Anouk van Omme stond ‘letterlijk te trillen op de benen’, zo genoot ze van dit moment. Een aantal meters verderop bij de collega’s van Markt23 vormde zich een rij voor ‘Incheckbalie 23’ waarbij de gasten de handen zorgvuldig wasten en de nodige vragen aan de eerste bezoekers gesteld werden.

Emotioneel

Wicher Wind, eigenaar van Onder de Linden, vertelde dat hij ‘gewoon emotioneel werd’, toen de eerste bezoekers na bijna drie maanden zijn terras weer opzochten. “Dit moment zal ik nooit weer vergeten, het is zelfs niet te vergelijken met de opening van een Sneekweek”, aldus Wind.

Ook bij Johannes Klaversma van Poeflokaal Sneek, in het oude gerechtsgebouw, waren er de nodige emoties. “Je weet gewoon niet wat er komen gaat vandaag, dat blijft spannend.”

Hopelijk alles zo snel mogelijk weer normaal

Rinke de Jong van bar The Legend zag het zittend op een van z’n terrasstoelen goedkeurend aan. “Om mij is het zo snel mogelijk weer normaal, maar dit is wel een heel fijn moment na al die weken gedwongen rust”, wist ook De Jong.

Erica Boers, van de Bakkersdochter, gaf eerlijk toe dat ze ‘gister behoorlijk kribbig was geweest’. Allemaal spanning over wat komen gaat. Ook voor de Bakkerdochter een fantastisch moment om het eerste biertje weer te mogen tappen.

Even buiten het stadscentrum zijn Henk en Hanneke Hanenburg van Lokaal55 en medewerkers ook helemaal klaar om de gasten weer te ontvangen. Op het gazon van het etablissement aan de Oude Oppenhuizerweg 55 liggen de zitzakken al klaar om het bezoek te ontvangen.