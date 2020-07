Kleine Plechtigheid: Reve- en Mariaviering in Greonterp en Blauwhuis

Aanvang zaterdag 15 augustus 2020 om 15.30 uur in de St. Vitus Kerk te Blauwhuis.

Wij verheugen ons op de bloemen die u altijd meeneemt voor de Heilige Maagd en voor Gerard.

PROGRAMMA:

- Bloemen brengen en kaarsen / lichtjes ontsteken bij het Maria-altaar in de Sint Vitus kerk

- Welkomstwoord van Hester Witteveen

- Hans Wiegel leest uit het werk van Gerard

- Hester en Woelrat lezen gedichten van Gerard

- Tijger leest een van zijn brieven

- Collecte ten bate van de Sint Vitus Kerk

- Vertrek naar Greonterp

- Tijger en Woelrat schenken rode wijn op het kleine kerkhof. Hans Galema luidt de zeer oude klok (1465) in de klokkentoren. Hester, Tijger en Woelrat lezen uit het werk van Gerard Hans luidt de klok als afsluiting.

19.30 uur: Pastoor Peter van der Weide leidt op zijn eigen inspirerende wijze de Heilige Mis in de Sint Vitus kerk. Tijger en Woelrat lezen bijbelfragmenten

20.30 Café ‘de Freonskip’

Sicco Rypma verzorgt de geluidsversterking en logistiek in Greonterp. In verband met de corona-maatregelen verzoeken wij u vriendelijk om uw voorgenomen komst even te melden. bij Hester: hesterwitteveen1@gmail.com / of bij Tijger en Woelrat: willembruno@gmail.com

Op het kerkhofje kunnen dit jaar wegens corona geen banken worden geplaatst. Dus lijkt het ons raadzaam om desgewenst een vouwstoeltje mee te nemen.

Wij hopen dat u ondanks de corona-crisis deze intussen nostalgische viering komt opluisteren met uw komst.

Hester, Tijger en Woelrat