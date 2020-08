Kleine Plechtigheid in Greonterp en Blauwhuis geslaagd

GREONTERP/BLAUWHUIS- Zaterdag 15 augustus is met een ‘Kleine Plechtigheid’ in Greonterp en Blauwhuis de 15e editie van Maria Tenhemelopneming en het leven en werk van volksschrijver Gerard Kornelis van het Reve, gevierd.

Hoewel het programma niet veel verschilde van voorgaande jaren waren er toch weer ruim 80 Revianen aanwezig. Na de de bloemlegging bij het Maria altaar in de Blauwhuister Sint Vituskerk lazen Woelrat Tijger Hester en gastspreker Hans Wiegel voor uit werk van volksschrijver Gerard Reve.

Het vervolg was in Greonterp, bij de klokkentoren tegenover Huize het Gras, waar Reve lange tijd woonde en werkte. Op deze sfeervolle plek werd ‘onbekrompen maat’ rode wijn geschonken en voorgedragen uit het werk van Reve.

De Kleine Plechtigheid is afgesloten in met een Heilige Mis onder leiding van pastoor Peter van der Weide in de Sint Vituskerk. De lezingen werden voorgedragen door Tijger en Woelrat.

De nazit was in de Pollepleats in Westhem.

Tekst & foto’s Sicco Rypma