Kledinguitleen Balk opent opnieuw haar deuren

Het was een vreemde gewaarwording. De laatste donderdagmiddag voor de lockdown werd er nog kleding uitgeleend voor feestjes en festiviteiten. De meeste kleding was voor sluitingstijd weer retour in verband met afgelastingen. De dinsdag erop zijn we nog eenmaal open geweest. Via Facebook en telefoon hebben we geprobeerd mensen attent te maken op het feit dat wij als Kledinguitleen Balk ook voor onbekende tijd in verband met corona de deuren zouden gaan sluiten. Dit is ten dele gelukt.

Er dient nog steeds kleding retour te komen veelal van toneel- en openluchtspelen. Logisch, want veelal hebben de spelers de kleding thuis. Het is lastig om hen snel te mobiliseren, te meer vanwege de lockdown en de kleding ook nog schoon bij de contactpersoon te krijgen. De verwachting is, dat we ook deze kleding snel retour komen nu we weer opengaan. Wij vinden het vooral voor deze gezelschappen ontzettend sneu en jammer dat hun voorstelling geen doorgang heeft kunnen vinden. Het team van Kledinguitleen Balk bestaat veelal uit toneelspelers en begrijpen als geen ander, dat mensen heel veel tijd en energie steken om op het podium te schitteren. Het is dan zuur dat het uiteindelijke feest geen doorgang kan vinden.

We zijn vorig jaar juni enthousiast gestart nadat we de kleding van de Toneeluitleen Joure en de collectie van Johan Huisman uit Balk hebben overgenomen. We hebben een bijzonder en succesvol eerste jaar gehad. We voorzien blijkbaar in een behoefte. De plannen voor een eventuele uitbreiding waren er al bij de start vorig jaar. De huidige ruimte was bij de start al te klein om de complete collectie kleding een plek te geven en recht te doen aan prachtige kostuums. We kunnen op basis van onze ervaringen het afgelopen jaar dan ook gaan uitbreiden. We waren net met vrijwilligers gestart op de bovenverdieping toen de lockdown kwam en corona roet in het eten gooide. Toch hebben we sindsdien niet stilgezeten als Kledinguitleen Balk.

“De kinderen hebben twee fantastische weken gehad”

We hebben pro deo kleding uitgeleend aan mooie initiatieven in coronatijd. Er zijn bijvoorbeeld 5 tassen vol met kleding en hoeden naar een gezinsvervangend tehuis gegaan. “De kinderen hebben twee fantastische weken gehad” vertelde de moeder blij. En dit terwijl het toch hartverscheurend moet zijn, als je niet op visite mag bij jouw eigen kind. De moeder op haar beurt was verrast met de tassen kleding door een vriendin. De vriendin was blij dat team Kledinguitleen Balk haar initiatief omarmde. Ze wilde ‘iets’ doen voor haar vriendin in deze moeilijke tijd. De moeder was blij met het gebaar, haar kind blij, de rest van het tehuis met bijbehorende familie blij, kortom iedereen blij! We hebben ook enkele lokale initiatieven ondersteund. Het was een prachtige muzikale Koningsdag in Balk en ook Sjoerd de Vries speelde de sterren van de hemel in zijn clownspak bij ouderen en het Thomashuis in Harich. Kledinguitleen Balk is trots dat we een kleine bijdrage hebben mogen leveren aan deze initiatieven.

“De mooiste kledinguitleen van Friesland”

De uitbreiding van de bovenverdieping vordert gestaag. De corona zorgde voor een bouwstop van enkele weken. Daarna zijn vrijwilligers flink ‘coronaproof’ aan het klussen geweest. Ze zijn nog steeds bezig en er sluiten langzamerhand weer meer vrijwilligers aan. We zoeken nog vrijwilligers om binnenkort labels te strijken. Wij, team Kledinguitleen Balk, vinden het “de mooiste kledinguitleen van Friesland” worden. De uitbreiding wordt gefinancierd door subsidies van het Iepen Mienskipsfuns, Prins Bernard Cultuurfonds en het Rabobank Coöperatiefonds. Het doel is dat de bovenverdieping na de zomerstop opengaat. De gehele collectie van Toneeluitleen Joure en Johan Huisman dient dan een plek te hebben gekregen. De mooie kostuums en bijzondere items krijgen een ereplaats waardoor ze mooi worden uitgelicht.

Kledinguitleen Balk heeft na de uitbreiding ongeveer 275 m2 aan kleding. De collectie bestaat uit kleding voor toneelvoorstellingen, galakleding, bruidskleding, carnavalskleding, kleding voor optochten en themafeesten en met de daarbij behorende accessoires. We hebben het dus over duizenden en duizenden items. Het feest begint al bij Kledinguitleen Balk!

Na de zomerstop zal ook een open dag worden georganiseerd. Dit zal via kranten en social media kenbaar worden gemaakt. Iedereen kan dan het resultaat bewonderen. En mag zelf beoordelen of we inderdaad “de mooiste Kledinguitleen van Friesland” zijn.