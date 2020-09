Kinderboekenweek in Bibliotheken Mar en Fean

SNEEK- Tijdens de Kinderboekenweek, die plaatsvindt van 30 september tot en met 10 oktober, organiseert Bibliotheken Mar en Fean verschillende activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar. Dit jaar is het thema geschiedenis. Onder het motto En toen? kunnen kinderen terug in de tijd met een workshop, een voorstelling en een zelf samengestelde fototentoonstelling.

In de Bibliotheken van Joure, Lemmer en Balk wordt Het Zwaard van Grûtte Pier georganiseerd. Op 30 september maken kinderen van 4 tot 6 jaar zelf het zwaard van deze grote Friese held. Hierbij maken ze gebruik van Makedo; heel handig plastic gereedschap waarmee je karton kan zagen en in elkaar kan schroeven.

Met de voorstelling Inkipinki: Noortje en de Tijdmachine (2 oktober in Bibliotheek Balk) en Poppenkastvoorstelling Pittige Tijden (9 oktober in Bibliotheek Lemmer) krijgen kinderen een kijkje in het leven van zo’n 100 jaar geleden.

Op 3 oktober maken kinderen in Bibliotheek Joure in de Break-in-Box kennis met een overval op het distributiekantoor in Joure. Ze krijgen puzzels om de codes van sloten te kraken en breken zo steeds verder de doos in. Na het kraken van het laatste slot wacht de kinderen een speciale verrassing!

Gedurende de Kinderboekenweek kunnen kinderen zelf meewerken aan de fototentoonstelling En Toen? Alles thuis heeft een verhaal en een eigen geschiedenis. Kinderen mogen een (oud) voorwerp mee naar de bibliotheek nemen en gaan er mee op de foto. De foto’s krijgen een exclusieve plek in de tentoonstelling die iedere bezoeker van de bieb kan bekijken.

Ook kunnen kinderen terug in de tijd met het doe-boekje ‘Tijdreizen’ en een stickerspeurtocht. Het boekje is een soort ‘vakantie-doe-boek’ met opdrachten, puzzels en spellen. Alles rondom de allerbeste kinderboeken over het thema geschiedenis. Kinderen kunnen dit doe-boekje ophalen in Bibliotheek Balk. Hierin kunnen ze aan de slag met een opdrachtvel met wel/niet waar-vragen rondom leuke weetjes over techniek door de eeuwen heen naar aanleiding van het boek 'Hadden de Grieken al raketten' van Govert Schilling.

Alle activiteiten rondom de Kinderboekenweek zijn gratis, maar aanmelden is wel verplicht* en kan via bmf.nl/kbw.

*Uitgezonderd van de fototentoonstelling en het doe-boekje/stickerspeurtocht