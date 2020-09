Kinderboeken deel je op de Nationale Kinderzwerfboekdag

BALK - Op woensdag 30 september is het de Nationale Kinderzwerfboekdag. In heel Nederland worden op deze dag kinderboeken uit zwerven gestuurd. Ook <KinderzwerfboekStation 100bunderbos doet mee! Gastouder Jolien vindt het heel belangrijk dat er voldoende boeken beschikbaar zijn voor alle kinderen in en rondom Balk. Wij roepen kinderen op om op 30 september gelezen kinderboeken bij ons te brengen. Het boek krijgt een zwerfsticker opgeplakt en kan beginnen aan een spannend zwerfavontuur.