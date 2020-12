Kerstcircus Sander & Friends dit jaar in Theater Sneek

SNEEK- “Het zijn gekke tijden en een Kerstcircus dit jaar leek onmogelijk maar vol trots presenteren wij een heel nieuwe Circusbeleving in de Kerstvakantie in Theater Sneek”, schrijft Sander Balk op z’n FB-pagina.

“De combinatie van de luxe van het theater en de sfeer van Kerstcircus Sander & Friends zorgen voor een unieke Circusbeleving. Het publiek (slechts 30!) zit op het podium om de piste en wordt onderdeel van de show. We geven 4 shows per dag! Wij hebben er heel veel zin in om deze bijzondere Kerst toch met elkaar te kunnen vieren!

Bestel nu kaarten en het is goed te weten VOL=VOL. De kassa was al open voor onze vaste bezoekers die per mail op de hoogte zijn gebracht. In twee uren tijd zijn er al heel veel kaarten verkocht”, laat de immer gedreven en enthousiaste Sander Balk weten.

Bestel nu kaarten via: https://www.circussalto.nl/agenda/

Let op:

- kaarten worden per 2 verkocht. Met één ticket heeft u dus toegang voor 2 personen!

- entreeprijs is incl. een toverlampje voor de kinderen