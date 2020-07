Kermis 2020 Sneek in aantocht

Deze 'zomerkermis' vindt plaats van vrijdag 31 juli tot en met donderdag 6 augustus.

Burgemeester Jannewietske de Vries is blij dat het gelukt is om met de kermisexploitanten passende afspraken te maken: "Vanzelfsprekend is het anders dan andere jaren, met de richtlijnen van de RIVM als leidraad."

Veiligheid staat daarbij voorop volgens de burgemeester en dus is het belangrijk dat in de gaten gehouden wordt of het niet te druk wordt. "Maar voor de horeca, de middenstand, de inwoners en onze gasten ben ik blij dat er ook deze zomer vertier is in de stad."

Maatregelen uitwerken

Directeur Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond (NKB) is "ontzettend blij" dat Sneek het licht op groen heeft gezet. "Als NKB hebben we steeds gezegd dat er veel kan, zoals nu op het Martiniplein, mits er passende maatregelen worden genomen."

Hoe deze maatregelen in de praktijk uitpakken, wordt nu verder uitgewerkt. Boots: "Het wordt net zo mooi als in 2019, en die kermis was in onze ogen de mooiste sinds jaren." De NKB-directeur gaat uit van zo'n dertig attracties op het kermisterrein.

Ook John van Dam uit Bergen op Zoom, exploitant van de nostalgische draaimolen, is opgetogen dat hij nu eindelijk los kan. “Sneek wordt dit jaar pas onze eerste kermis. Hier kunnen we laten zien dat wij als exploitanten onze verantwoordelijkheid kunnen nemen, door ons te houden aan de richtlijnen van de RIVM.” Van Dam hoopt dat andere plaatsen het voorbeeld van Sneek zullen volgen.