'Kaboutertje Klein', van Sneekse Daniëlle Hazelaar verschenen

Dit verhaal gaat over een

Kaboutertje Klein,

die zou zo graag wat groter

willen zijn.

Maar is dat wel een goed idee?

Doe het boek maar open en

lees snel mee!

Over de auteur

Daniëlle Hazelaar (1982) woont in Sneek maar ze is al meer dan 10 jaar kleuterjuf op een prachtige school in de wijk Bilgaard in Leeuwarden. Lesgeven in deze gevarieerde wijk is echt haar passie. Het allerleukste van lesgeven aan de kleuters vindt ze het voorlezen en verhalen vertellen, mét stemmetjes natuurlijk. En ook thuis vertelt ze graag verhalen aan haar man over al haar belevenissen als juf en leest ze veel voor aan haar twee kinderen. Een andere passie van haar is creatief bezig zijn, van haken tot leuke lessen bedenken, van tekenen tot schilderen, het liefst samen met vriendinnen. Zelf een boek mogen maken is een prachtige combinatie van verhalen vertellen en mooie illustraties creëren, een droom die uitkomt.

Boekgegevens

Titel: Kaboutertje Klein Auteur: Daniëlle Hazelaar

Verschijningsdatum: 04-12-2020 Aantal pagina's: 52 ISBN: 9789464038255 Geïllustreerd: nee Verkoopprijs: € 18,50 Uitvoering Paperback

