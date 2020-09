Kaartverkoop Podium Gorter gestart

BALK-Ondanks alle corona-perikelen gaat Podium Gorter toch ‘gewoon’ van start met hun nieuwe programma. Uiteraard met de nodige aanpassingen. Het aantal zitplaatsen is aangepast. Bezoekers zitten op anderhalve meter, er is ontsmettingsgel, de verstrekking van de drankjes is veranderd. Niettemin is het programma 2020/2021 meer dan de moeite waard. Het bestuur van Podium Gorter is dan ook blij en trots dat zij deze mogen presenteren. Maar liefst 14 voorstellingen zijn er komend seizoen te bewonderen. Zowel artiesten uit Friesland als elders uit den lande of buitenland. De voorstellingen die afgelopen seizoen waren afgelast wegens corona zijn opnieuw geprogrammeerd. De kaarten die hiervoor waren gekocht zijn nog gewoon geldig.

De opening van het nieuwe seizoen Podium Gorter op 11 oktober 2020 is wel een heel bijzondere. Michelle David en haar Gospel Sessions bijt het spits af. Een muzikale reis op een hoog niveau. Deze reis brengt ze naar het Caribisch gebied en Afrika maar zeer zeker ook naar Chicago en Memphis voor het ware soulgevoel. ‘Je goed voelen en jezelf de vrijheid geven om ‘los’ te laten’, is zonder twijfel de basis van elk nummer. Michelle David stond o.a. op North Sea Jazz, Pinkpop en Concert at Sea. En nu in Balk. Er zijn nog kaarten. Maar wees er snel bij!

Uiteraard is er ook ruimte voor regionale artiesten. Gurbe Douwstra komt met zijn nieuwe thetaerliedjesprogramma op 25 oktober naar Balk. Voor het eerst komt deze Drachtster troubadour met een Friestalig programma van liedjes, anekdotes en verhalen. Een programma waarin hij het publiek een blik gunt in zijn hart en hoofd en af en toe het achterste van zijn tong laat zien. Een puur persoonlijke voorstelling dus, waarin de zanger vaak met humor, soms serieus en af en toe met melancholie terugkijkt op zijn leven tot nu toe.

Ook dit jaar staat de maand oktober in het teken van geschiedenis. Het thema van de Maand van de Geschiedenis is ‘Oost/West’. Hylke Speerstra haakt hierop in met verhalen over Friese jongens in Indië. Hij houdt een inleiding over zijn boek ‘Op klompen door de dessa’. Daarin laat de schrijver een 20-tal ‘Fryske jonges’ aan het woord die in het voormalig Nederlands-Indië een hopeloze strijd moesten leveren. De jongens van toen zijn mannen geworden, maar ze zijn helder genoeg om de waarheid te vertellen. En die is hard en niet zelden verbijsterend. Op 22 oktober licht hij de ervaringen van de mannen uit de regio Gaasterland e.o. uit.

Op 8 november komt Meindert Talma met de Domela Passie. Op 18 november 2019 was het honderd jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de aartsvader van het Nederlands socialisme en anarchisme, overleed. Reden voor Meindert Talma om de Domela Passie te maken. Liedjes over bijzondere (en zware) leven van ús Ferlosser. Een voorstelling die zeker niet mocht ontbreken op Podium Gorter.

Het gaat te ver om op deze plek alle voorstellingen uitgebreid te benoemen. Toch mag niet onopgemerkt blijven dat er in het programma ook weer ruimte is voor cabaret. In februari komt het duo

HUN met ‘Alles is wel’. Een voorstelling over pieken en dalen in het leven van Sabine en Charlotte. De twintigers brengen een afwisselend programma met liedjes en sketches.

Het seizoen wordt in maart 2021 afgesloten met de genadeloze saxsound van Hans Dulfer. Om te vieren dat deze nog immer opzwepende saxofonist zich al 65 jaar een slag in de rondte speelt én dat hij de voor hem niet te bevatten leeftijd van tachtig jaar heeft bereikt. Begeleidt door een nieuwe, niet-te-missen band met gerenommeerde muzikanten.

Zoals gesteld is het maximum aantal bezoekers per voorstelling teruggebracht tot slechts 42. De situatie wordt van voorstelling tot voorstelling opnieuw bekeken. Daar waar nodig volgen aanpassingen met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Reden te meer niet te lang te wachten met het reserveren van uw kaarten. Meer informatie over het nieuwe programma kunt u vinden op onze website www.podiumgorter.nl. De nieuwe programmafolder is inmiddels huis aan huis verspreid en is ook af te halen bij o.a. de Fa. Haantjes in de Van Swinderenstraat te Balk.

Het volledige programma 2020/2021 van Podium Gorter:

11 oktober 2020 - Michelle David & the Gospel Sessions

22 oktober 2020 - Hylke Speerstra, Maand vd Geschiedenis: Oost/West

25 oktober 2020 - Gurbe Douwstra – Te Plak

8 november 2020 - Meindert Talma – Domela Passie

15 november 2020 - Jan Tekstra – Hits & Winkeldochters

29 november 2020 - Gerard Alderliefste – Ode aan Shaffy

10 december 2020 - Inez Timmer & Thijs Meester - Midden yn’t hert

17 januari 2021 - Marcel de Groot

31 januari 2021 - De Andersons - Op bezoek bij Astrid Lindgren – Levenskunst

5 februari 2021 - Kieran Goss & Annie Kinsella

14 februari 2021 - The Beatles Sessions

18 februari 2021 - HUN-speelt – Alles is wel

14 maart 2021 - Britta Maria – Huiswaarts

28 maart 2021 - Hans Dulfer