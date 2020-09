Jubileumboek muziekvereniging Euphonia Wommels

WOMMELS- Het Coronavirus heeft heel veel invloed op de samenleving. Dat is iedereen wel duidelijk. Wat ook duidelijk is dat de muzikale activiteiten en alle andere activiteiten die het bestuur van de muziekvereniging Euphonia Wommels planden om het 100-jarig jubileumjaar te vieren, behoorlijk in het water zijn gevallen.

Toch wil Euphonia Wommels dit jaar kleur geven. Dus heeft de ‘Commissie Nooitgedacht’, zich gestort op het maken van een boek. Een boek dat niet alleen iets zegt over de historie van Muziekvereniging Euphonia, maar ook over de gemeenschap waarin het zich bevindt en waar alles afspeelde.

Velen leveren bijdragen. Jong en oud. Verhalen en foto’s over les, dirigenten, repetities, concoursen, ongelukjes, leden, oud-leden, vaders, moeders, ooms, tantes. De complete geschiedenis, leuke anekdotes en leuke foto’s. Alles wat met de afgelopen 100 jaar van Muziekvereniging Euphonia te maken heeft, en daar hoort bijvoorbeeld dit Corona jaar ook bij.

Maar er is meer in Wommels. Er is ook een sociale en culturele context waarin zich alles afspeelde. De kerk, de scholen, de Freulepartij, de KF Wommels, Openluchtdienst, Bejaardentehuis, enzovoort. Daarover gaat dit boek ook. Die sociale en culturele context zal niet geschreven worden vanuit de vereniging, maar vanuit en door de mensen die deze sociale context vertegenwoordigen, dus juist vanuit het oogpunt van die gemeenschap. Zo krijgen we een buitengewoon interessant beeld van hoe een gemeenschap als Wommels functioneert, er voor elkaar is en ook met elkaar is.

‘Met zijn allen hebben we de jaren gekleurd’

Dit boek geeft inzicht in het leven, denken, doen en handelen in de vele dorpen van Friesland en Wommels in het bijzonder. Hoe ze leven en voor elkaar zorgen. Het zou fijn zijn als we het idee en uitwerking van dit boek aan een groter publiek zouden mogen vertellen.

Vanavond wordt tijdens een besloten bijeenkomst het boek gepresenteerd op het officiële feest. Het eerste exemplaar wotrdt overhandigd aan burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslan die een voorwoord in het boek heeft geschreven. .