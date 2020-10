Jubileum 100-jarig Woudagemaal geopend met belletje Koningin Wilhelmina

Na dit officiële moment lanceerde jeugddijkgraaf Merel Fiets een nieuw arrangement voor het onderwijs met de challenge ‘Hoe maak je jouw schoolplein klimaatproof?’ voor basisscholen.



‘Ingenieur Wouda’ en de elfjarige Famke Hagen van christelijke basisschool De Arke uit Lemmer markeerden dit moment met een speciale krachtmeting op de fiets. Wouda, de knappe kop uit het verleden verloor het van Famke, de knappe kop van de toekomst. Helemaal passend bij het jubileumthema: volle kracht vooruit!



Opa Wouda was heel begaafd

Met de ontwikkeling van het Woudagemaal was ingenieur Dirk Frederik Wouda honderd jaar geleden zijn tijd ver vooruit. Zijn kleinzoon Paul Wouda (76) was zestien jaar toen zijn grootvader op 11 juni 1961 overleed. ‘Ik herinner me mijn opa als een goed rekenaar; hij was heel begaafd. Mijn opa vond het heel gewoon dat hij het Woudagemaal had ontworpen. Het was gewoon een opdracht van Provinciale Waterstaat die hij moest uitvoeren. Maar die voerde hij wel voor 200 procent uit.’



‘Knappe koppen nodig’

Luzette Kroon, dijkgraaf Wetterskip Fryslân: ‘Knappe koppen als ingenieur Wouda en slimme oplossingen voor het waterbeheer zijn anno 2020 harder nodig dan ooit. Want het klimaat verandert; we hebben vaker te maken met extreme neerslag en perioden van droogte. Wetterskip Fryslân denkt op volle kracht vooruit om ook morgen wateroverlast óf watertekort te voorkomen. Een uitdaging die we alleen aan kunnen in samenwerking met andere overheden, bedrijven, inwoners en scholieren.’



Challenge klimaatproof schoolplein

Met een filmpje roept het waterschap basisscholen op mee te doen aan de ‘challenge’. Leerlingen van groep 7 en 8 worden uitgedaagd om ideeën te bedenken waarmee ze hun schoolplein klimaatproof kunnen maken; hoe houd jij je voeten droog en het hoofd koel? Daarmee maken ze tussen 27 oktober 2020 en 30 maart 2021 (uitgezonderd januari) kans op één van de 30 gratis klassenuitjes naar het Woudagemaal.



‘100 jaar Woudagemaal’ voor jong en oud

Naast het nieuwe ‘Volle kracht vooruit’-arrangement voor basisscholen worden er het komende jaar, binnen de richtlijnen van het RIVM door COVID-19, activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Deze komen op de site www.woudagemaal100jaar.nl te staan. Het programma wordt in oktober 2021 afgesloten met een bijzondere theatervoorstelling in en rond het Woudagemaal. Hierover volgt later dit jaar meer

informatie.



Speciale jubileumbus

In het jubileumjaar rijdt er ook een speciale Volle kracht vooruit-bus rond in Fryslân. Deze lijnbus symboliseert de samenwerking tussen Wetterskip Fryslân en Arriva en heeft een duurzaam doel: meer jongeren gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. De leerlingen van groep 7 van De Arke kwamen voorafgaand aan de opening van het jubileumjaar met deze speciale bus naar het jarige gemaal.