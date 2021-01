Jopie Huisman Museum komt met #MijnJopie

WORKUM- In de lockdowns van 2020 kwam het Jopie Huisman Museum in Workum met allerlei initiatieven om het contact met de bezoekers vast te houden. Zo werden er online mini-colleges over de werken van Jopie gemaakt, kwam er een digitale Jopie-kwis, werd het initiatief KunstNaarBuiten samen met de Provincie Fryslân en collega-musea georganiseerd en ontplooide het museum andere activiteiten en acties.

Nu organiseert het museum #MijnJopie. Het concept is simpel. Het museum verkoopt, zowel in de museumwinkel als via hun webshop veel reproducties, giclées, kaarten en canvasprints. Hierdoor krijgt Jopie Huisman in veel interieurs een speciaal plekje: #MijnJopie. Gecombineerd met het verhaal van de werken wordt de online-expositie #MijnJopie samengesteld. Een expositie door en voor Jopie-liefhebbers.

Mensen worden opgeroepen om een foto in te sturen van het deel van het interieur met hún Jopie-werk met een korte toelichting. Bijvoorbeeld over de keuze, de betekenis, een verhaal, een herinnering of een emotie die ze eraan verbinden.

De inzendingen krijgen (anoniem) een plekje in de #MijnJopie-expositie op de website van het museum. Tevens worden regelmatig bijdrages op de social-media kanalen van het Jopie Huisman Museum geplaatst.

Deelname is heel simpel en snel te regelen op www.jopiehuismanmuseum.nl