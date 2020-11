Jopie Huisman Museum 12 maanden open in 2021

WORKUM- Het Jopie Huisman Museum was normaliter jaarlijks gesloten in de periode vanaf de Kerstvakantie (begin januari) tot de Voorjaarsvakantie (half februari). Deze periode werd traditioneel gebruikt voor het installeren van een nieuwe expositie, verbouwingen en onderhoud. Omdat dergelijke zaken niet aan de orde zijn in 2021 (de expositie WaterWereld wordt een jaar verlengd) blijft het museum open.