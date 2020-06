Jopie Huisman Museum 1 juni weer open

WORKUM - Vanaf 1 juni zijn bezoekers weer welkom in het Jopie Huisman Museum in Workum.

Uiteraard voldoet het museum aan alle huidige richtlijnen. Een paar dingen zijn anders; zo zijn de openingstijden iets ingekort, van 13.00 tot 17.00 uur (7 dagen per week), is het alleen mogelijk om online een ticket te kopen (op jopiehuismanmuseum.nl) en kan er alleen via pin afgerekend worden.

Verder biedt het museum uiteraard al het moois waar het zo beroemd mee is geworden. De nieuwe extra tentoonstelling WaterWereld beleefde in februari een vliegende start en het museum hoopt dat nog vele bezoekers hier dit jaar van kunnen genieten.