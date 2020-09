Johan Haanstra is terug in Friesland

Dam werd meteen gegrepen door de vrije landschappen in kleur, niet in het minst omdat ieder stuk de naam van een Friese plaats had meegekregen. Haanstra verkoos dat boven het al te zielloze ‘Zonder titel’. Niet dat de schilder ooit die plekken zelf bezocht heeft. Hij plukte de namen gewoon uit het register van het telefoonboek en plakte ze willekeurig onder een schilderij. Koren op de molen voor een dichter die niet wars is van vervreemding, en in woorden aan zijn eigen zoektocht begon. Het resulteerde in de bundel Omstreken, 29 tweetalige gedichten bij evenzoveel schilderijen, fraai uitgegeven door Utjouwerij DeRyp.

Het kunstboek wordt op 2 oktober gepresenteerd in Museum Belvédère, waar tevens een kabinet met werk van Johan Haanstra wordt geopend. Vanaf januari 2021 is er een grote tentoonstelling van Haanstra te zien in Villa De Bank te Enschede. De conservator heeft in Warns, bij de weduwe van de schilder, maar liefst vijftig werken uitgezocht.